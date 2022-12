Brasil 1 x 0 Croácia na Copa de 2006: gol, escalações e tudo sobre a abertura do Mundial na Alemanha

Relembre a vitória difícil da seleção brasileira na estreia do Mundial de 2006, com bonito gol de Kaká

A Copa do Mundo de 2006 está cravada no imaginário popular como uma das que o Brasil teve o time mais forte "no papel". O famoso "Quadrado Mágico", composto por Ronaldo Fenômeno, Adriano Imperador, Kaká e Ronaldinho gerou muita expectativa para aquele Mundial, mas que não correspondeu como se esperava.

Na abertura da Copa, o Brasil enfrentou a Croácia e venceu por 1 a 0, com gol marcado por Kaká.

Os países se enfrentaram também na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, também na partida de abertura.

Agora, 16 anos depois de 2006, a seleção brasileira enfrentará a croata nas quartas de final da Copa do Qatar.

Veja informações da partida!

JOGO Brasil 1 x 0 Croácia DATA DO JOGO 13 de junho de 2006 LOCAL Estádio Olímpico - Berlim, ALE PÚBLICO 72.000

ESCALAÇÕES

BRASIL

Dida; Cafu, Lúcio, Juan, Roberto Carlos; Zé Roberto, Emerson, Kaká, Ronaldinho Gaúcho; Adriano e Ronaldo (Robinho). Técnico: Carlos Alberto Parreira.

CROÁCIA

Pletikosa; Srna, Simunic, Kovac, Tudor; Simic, Kranjcar, Babic, Niko Kovac (Leko); Prso e Klasnic (Olic). Técnico: Zlatko Kranjcar.

O GOL

Gol da Brasil: Kaká (44').

A CAMPANHA DO BRASIL

Fase JOGO Primeira fase - rodada 1 Brasil 1 x 0 Croácia Primeira fase - rodada 2 Brasil 2 x 0 Austrália Primeira fase - rodada 3 Japão 1 x 4 Brasil Oitavas de final Brasil 3 x 0 Gana Quartas de final Brasil 0 x 1 França

A CAMPANHA DA CROÁCIA