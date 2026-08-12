O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto contra o anfitrião Deportivo La Coruña, na noite desta quarta-feira, no estádio Abanca-Riazor, em uma partida amistosa de preparação para a nova temporada (2026-2027).

Mourinho escalou o astro marroquino Brahim Díaz no ataque, ao lado dos brasileiros Vinícius Júnior e Endrick.

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A escalação do Real Madrid ficou da seguinte forma:

Goleiro: Andriy Lunin.

Defesa: Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries.

Meio-campo: Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Arda Güler.

Ataque: Vinícius Júnior, Brahim Díaz, Endrick.

Destacaram-se na escalação as duas novas contratações do Real Madrid: o português Bernardo Silva e o holandês Denzel Dumfries.

Mourinho trabalha intensamente com sua equipe para entrar na nova temporada da maneira correta, na esperança de compensar os fracassos da temporada passada tanto no âmbito nacional quanto no europeu.