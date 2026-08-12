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Brahim Diaz Real Madrid 2025Getty
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Brahim Díaz e duas novas contratações: a escalação do Real Madrid para o duelo com o La Coruña

Deportivo de A Coruna x Real Madrid
Deportivo de A Coruna
Real Madrid
Amistosos de clubes
B. Diaz
J. Mourinho
Espanha
Marrocos
Portugal

O time merengue se prepara para os testes oficiais

O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto contra o anfitrião Deportivo La Coruña, na noite desta quarta-feira, no estádio Abanca-Riazor, em uma partida amistosa de preparação para a nova temporada (2026-2027).

Mourinho escalou o astro marroquino Brahim Díaz no ataque, ao lado dos brasileiros Vinícius Júnior e Endrick.

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A escalação do Real Madrid ficou da seguinte forma:

Goleiro: Andriy Lunin.

Amistosos de clubes
Schalke crest
Schalke
S04
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
La Liga
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
Elche crest
Elche
ELC

Defesa: Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries.

Meio-campo: Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Arda Güler.

Ataque: Vinícius Júnior, Brahim Díaz, Endrick.

Destacaram-se na escalação as duas novas contratações do Real Madrid: o português Bernardo Silva e o holandês Denzel Dumfries.

Mourinho trabalha intensamente com sua equipe para entrar na nova temporada da maneira correta, na esperança de compensar os fracassos da temporada passada tanto no âmbito nacional quanto no europeu.

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