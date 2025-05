Braga x Benfica: onde assistir ao vivo no Brasil e em Portugal, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Primeira Liga 2024/25

Empatados em pontos com o Sporting, encarnados podem sagrar-se campeões neste sábado (17); veja tudo o que você precisa saber

Braga e Benfica se enfrentam neste sábado (17), às 14h (de Brasília), no Estádio Municipal de Braga, pela 34ª rodada da Primeira Liga 2024/25. No Brasil, a partida será transmitida ao vivo do Disney+, no streaming. Em Portugal, a transmissão ficará por conta da Sport TV, na TV fechada (veja a programação completa).

Com 79 pontos e desvantagem no confronto direto com o Sporting, atual líder da competição e que enfrenta o Vitória de Guimarães no mesmo horário, o Benfica chega nesta última rodada precisando somar mais pontos que o rival para conquistar o troféu. Isso porque, na última rodada, ambas as equipes se enfrentaram e acabaram empatando em 1 a 1, adiando a decisão para o último dia do campeonato. Kerem Aktürkoğlu fez o gol dos encarnados.

Na 4ª colocação com 65 pontos, o Braga chega, enquanto isso, à última rodada querendo o 3° lugar da tabela. Para isso, porém, precisará vencer e tirar sete gols de saldo para passar o Porto na tabela, vindo de uma sequência de três jogos sem vencer.

AFP

Prováveis escalações

Braga: Hornicek; Chissumba, Oliveira, Niakaté e Gomez; Horta, Moutinho, Carvalho e Fernandes; Zalazar; Ouazzani. Técnico: Carlos Carvalhal.

Benfica: Trubin; Carreras, Silva, Otamendi e Araújo; Florentino e Barreiro; Akturkoglu, Kokcu e Schjelderup; Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.

Desfalques

Braga

Jonatas Noro (lesionado).

Benfica

Alexander Bah, Manu Silva, Renato Sanches, Fredrik Aursnes e Zeki Amdouni (lesionados).

Quando é?