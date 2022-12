Braga x Benfica ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Português

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (30), pela 14ª rodada do Campeonato Português; veja como acompanhar na TV

Clássico português na área! Braga e Benfica se enfrentam na noite desta sexta-feira (30), às 18h15 (de Brasília), no Estádio Municipal de Braga, pela 14ª rodada do Campeonato Português. A partida não terá transmissão ao vivo na TV.

Após sofrer uma goleada para o Sporting por 5 a 0 na Copa da Liga, o Braga buscará rapidamente deixar para trás a decepcionante derrota para fechar o ano em alta. No Campeonato Português, aparece na terceira posição, com 28 pontos.

Do outro lado, o Benfica, líder isolado com 37 pontos, entrará em campo com força máxima, tendo o retorno de vários jogadores importantes da Copa do Mundo do Qatar.

Em 153 jogos disputados entre as equipes, o Benfica soma 99 vitórias, contra 24 do Braga, além de 30 empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Português 2021/22, o Braga venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Escalação do provável Braga: Lima; Fabiano, Niakate, Rodrigues, Borja; Medeiros, Castro, Al-Musrati; R Horta, Ruiz, Banza.

Escalação do provável Benfica: Vlachodimos; Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo; Luis, Fernandez; Neres, Silva, Mario; Ramos.

Desfalques

Braga

Jean-Baptiste Gorby, lesionado, é desfalque certo.

Benfica

Sem desfalques confirmados.

Quando é?