BRA x ARG teve problema na comunicação entre VAR e arbitragem antes do jogo

Falhas na rede de dados e áudio ocorreram antes do início da semifinal; motivo teria sido bloqueio de sinais de segurança à rádio presidencial

Antes da vitória do sobre a , por 2 a 0, na última terça-feira (02), foi detectado um problema na comunicação entre o árbitro Roddy Zambrano e o arbitro auxiliar de vídeo (VAR), segundo apurações do GloboEsporte.com.

A interferência no sinal da frequência do rádio usado para a comunicação entre a equipe de arbitragem e o VAR foi confirmada pelo Comitê Organizador Local (COL). Ainda assim, o COL não informou o motivo pelo qual ocorreu a queda de sinal. Segundo o GloboEsporte.com, a interrupção temporária teria ocorrido devido o bloqueio de sinais da segurança do presidente Jair Bolsonaro, que estava presente no Estádio do Mineirão para acompanhar o duelo.

Mais artigos abaixo

- Final: Brasil 2 x 0 Argentina. Obrigado, Belo Horizonte! Boa noite a todos! 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/ckuX9xUBdG — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 3 de julho de 2019

O bloqueio que teria gerado oscilação na comunicação entre a equipe de arbitragem e o VAR costuma ser usado em seguranças de chefes de estado e durante visitas de papa. Em entrevista ao portal de notícias citado acima, o COL nega que o rádio presidencial tenha sido o motivo do corte da comunicação, a qual a instituição ressaltou ter corrigido o problema com auxílio da Agência Nacional de Telecomunicações, a ANATEL, antes do início da semifinal, realizada no Mineirão.

Durante a vitória brasileira sobre os Hermanos, a Conmebol ressaltou não ter diagnosticado nenhum empecilho no VAR ou no sinal de comunicação com a equipe de arbitragem.



(Foto: Getty Images)

No entanto, os argentino fizeram fortes críticas sobre o árbitro da partida Roddy Zambrano, após o término do embate. Em entrevista, Lionel Messi claramente insatisfeito com a atuação do juiz em campo, chegou a dizer que "o Brasil controla tudo".



Diferente dos outros duelos da no qual o VAR costuma ser usado por mais de uma vez, o árbitro do clássico entre Brasil e Argentina não foi à cabine do VAR durante os 90 minutos.