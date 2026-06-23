Bowie pode voltar imediatamente à Série A: o Bologna está de olho nele

Kieron Bowie pode voltar imediatamente à Série A após o rebaixamento com o Verona na última temporada. Conforme noticiado pela Sky Sport, ele está na mira de um time da primeira divisão italiana.









O nome de Bowie está entre os que constam da lista do novo Bologna, comandado por Domenico Tedesco, para o ataque. De fato, caso Thjis Dallinga (que não atendeu às expectativas nas duas últimas temporadas) seja negociado nesta janela de transferências, o clube rossoblù poderia decidir iniciar negociações para contratar o atacante do Verona. A exigência do clube “gialloblù” para liberar seu jogador é de 10 milhões de euros.



