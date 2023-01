Bournemouth, da Inglaterra, formaliza proposta por Matias Viña, ex-Palmeiras

Clube inglês tenta contratar lateral-esquerdo por empréstimo com opção de compra

O Bournemouth, da Inglaterra, formalizou uma proposta de empréstimo à Roma pelo lateral-esquerdo Matias Viña, que se destacou no futebol brasileiro com a camisa do Palmeiras. Os ingleses oferecem 1 milhão de euros para ter o uruguaio até o final da temporada. A notícia foi trazida inicialmente pelo jornalista “Di Marzio” e confirmada pela GOAL.

Ainda segundo soube a GOAL, um clube da Espanha e outro do futebol brasileiro, também demonstraram interesse no jogador, mas a tendência é o acerto com o Bournemouth. O estafe do atleta vê com bons olhos a transferência para o futebol inglês neste momento.

Aos 25 anos, Matías Viña não conseguiu se firmar na Roma e perdeu espaço no clube italiano.. Ele foi contratado por 13 milhões de euros junto ao Palmeiras a pedido do técnico José Mourinho.

No ano passado, o Palmeiras chegou a sondar a possibilidade de repatriar Viña, mas não houve avanço. Nesta janela, segundo soube a GOAL, o Alviverde não chegou a procurar pelo jogador que foi bicampeão da Copa Libertadores e campeão da Copa do Brasil pelo clube.