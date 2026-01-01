+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Premier League
team-logoBournemouth
Vitality Stadium
team-logoArsenal
ASSISTA COM O
Joaquim Lira Viana

Bournemouth x Arsenal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Equipes se enfrentam neste sábado (3), no Vitality Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Bournemouth recebe o Arsenal neste sábado (3), às 14h30 (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola no gramado do Vitality Stadium, em Bournemouth, com transmissão ao vivo de Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).

O time da casa ocupa 15ª posição e tem 23 pontos até o momento, com cinco vitórias, oito empates e seis derrota. Na última partida da Premier League, os Cherries empataram com o Chelsea, fora de casa, por 2 a 2. David Brooks começou marcando aos seis minutos, até que Cole Palmer, de pênalti, marcou aos 15 minutos. Enzo Fernández, aos 23, deu a vantagem ao Blues, mas logo depois Justin Kluivert, aos 27, marcou para os visitantes, selando o empate.

Já o Arsenal é o líder na tabela e tem 45, com retrospecto de 14 vitórias, três empates e duas derrotas. Os Gunners, no último jogo que disputaram, ganharam por 4 a 1 do Aston Villa, que vinha de 11 vitórias consecutivas em todas as competições, com gols de Gabriel Magalhães (48'), Martín Zubimendi (52'), Leandro Trossard (69') e Gabriel Jesus (78'), seu primeiro gol (e no primeiro toque na bola na partida) após meses fora dos gramados tratando de uma lesão. 

📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢

Prováveis escalações

Bournemouth: DjordjePetrovic; Adam Smith, Bafodé Diakité, Marcos Senesi, Adrien Truffert; Alex Scott, Marcus Tavernier; David Brooks, Justin Kluivert, Antoine Semenyo; Evanilson. Técnico: Andoni Iraola

Arsenal: David Raya; Myles Lewis-Skelly, Gabriel Magalhães, William Saliba e Jurriën Timber; Declan Rice, Martín Zubimendi e Martin Ødegaard; Leandro Trossard, Gabriel Jesus e Bukayo Saka. Técnico: Mikel Arteta

Desfalques

Bournemouth

Lesionados: Ben Gannon-Doak, Veljko Milosavljevic e Tyler Adams. Dúvidas: Lewis Cook e Ryan Christie. 

Arsenal

Lesionados: Cristhian Mosquera, Riccardo Calafiori e Max Dowman. 

Quando é?

  • Data: sábado, 3 de janeiro de 2026
  • Horário: 14h30 (de Brasília)
  • Local: Vitality Stadium, Bournemouth - Inglaterra
0