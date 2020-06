Botafoguenses comemoram aniversário de Honda: "maior japonês de todos os tempos"

Atacante completou 34 anos neste sábado e ganhou muitas homenagens nas redes sociais

A bola ainda não está rolando no , mas o sábado foi de festa para a torcida do . O motivo? Keisuke Honda, o novo ídolo alvinegro, completou 34 anos.

Por causa da novo coronavírus, o japonês segue com apenas um jogo disputado pelo time carioca - empate por 1 a 1 com o , pelo Estadual, quando inclusive marcou de pênalti.

A partida, disputada no dia 15 de março, já teve portões fechados no Engenhão como medida de prevenção à pandemia. Antes disso, Honda sentiu o carinho do torcedor quando desembarcou no Rio de Janeiro e quando foi apresentado para 13 mil pessoas no mesmo Nilton .

Mas se engana quem acha que a "distância" afetou a idolatria do botafoguense pelo japonês. Honda tem se esforçado em aprender português, sempre se engaja em causas sociais e já coleciona elogios de colegas de equipe, membros da comissão técnica e dirigentes.

O tamanho da moral do jogador com a torcida botafoguense pode ser medido em algumas manifestações nas redes sociais neste sábado - teve mensagem até chamando Honda de "maior japonês de todos os tempos".

Hoje o japonês mais amado do Brasil completa 34 anos. Parabéns Keisuke Honda! pic.twitter.com/VqR7iHGCoI — FutebolNews (de 🏠) (@ofutebolnews) June 13, 2020

Hoje é aniversário do nosso SENSEI ALVINEGRO!



Parabéns para o Japa que é craque dentro e fora de campo.



KEISUKE HONDA, O MAIOR JAPONÊS DE TODOS OS TEMPOS! 🇯🇵🔥 pic.twitter.com/bRoBvljKQe — Central Botafogo (@CentralBotafogo) June 13, 2020

Parabéns Keisuke Honda 🇯🇵



Muita saúde, paz e felicidade pra você e que nos traga momentos inesquecíveis conosco 🌟🎌🙏🏻 pic.twitter.com/n2h57AfF4J — Glorioso alvinegro ★彡 (@Glorioso_1894) June 13, 2020

HOJE É ANIVERSÁRIO DO BRABO!

KEYSUKE HONDA, O MITO JAPONÊS. O SONHO QUE SE TORNOU REALIDADE!

PARABÉNS PRO MELHOR JAPONÊS DO PLANETA 🖤🇯🇵🔥 pic.twitter.com/hiUujq9FNK — Memes BFR (@botafogomemes) June 13, 2020

Hoje é aniversário de Keisuke Honda 🔥🇯🇵👏



Parabéns ao Japonês do , muitas felicidades em sua vida e com a gloriosa camisa do Botafogo.



Eu já sou seu fã por vir realizar o nosso desejo 🇯🇵🇯🇵🇯🇵 pic.twitter.com/XatSfned3d — Botafogo Hinchas (@botafogohinchas) June 13, 2020

Aniversário do cara que chegou pra mudar o comportamento de todos e vem conseguindo. Honda é muito mais que um jogador, é um ser humano fora do comum! Parabéns japa preferido! 🔥 pic.twitter.com/cul0ig8dH1 — Gabriel Honda de (🏠) (@gdefreittas) June 13, 2020

O Botafogo e até a Fifa não deixaram a data passar em branco. Enquanto o clube carioca exaltou "o japa mais amado do Brasil", a entidade máxima do futebol mundial postou em inglês um parabéns ao "sempre estiloso Keisuke Honda".

Hoje é dia do meu Japa! 🎂 Feliz aniversário, Honda, que colecione muitas alegrias com a camisa do FOGÃO! 🥳🇯🇵 @kskgroup2017



Deixe seu parabéns para o Japa mais amado do Brasil!👇🏼 pic.twitter.com/cwrFFN7hCQ — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) June 13, 2020

Em português, Honda fez questão de agradecer as mensagens de parabéns e mais uma vez fez a festa da galera mesmo com o futebol sem ter data para voltar.