Botafogo x Corinthians: quem venceu mais vezes o confronto

Equipes se enfrentam neste sábado (30), dentro da Neo Química Arena, pelo Brasileirão 2022

Botafogo e Corinthians se enfrentam neste sábado (30), às 19h (de Brasília), dentro da Neo Química Arena Nilton, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. É mais um de tantos confrontos entre gigantes do nosso futebol.

A última vitória do Timão contra o Botafogo aconteceu logo na primeira rodada deste Brasileirão 2022, com placar por 3 a 1 dentro do Estádio Nilton Santos. Já o último triunfo do Glorioso sobre o Corinthians aconteceu na 30ª rodada da Série A 2019, por 1 a 0.

Quem venceu mais vezes este duelo? Confia abaixo todos os detalhes do histórico do confronto!

Quem venceu mais na história?

Ag. Corinthians



Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram 115 vezes, com 48 vitórias do Fogão contra 41 do Timão, além de 26 empates. O Botafogo já balançou as redes 168 vezes e sofreu 166 gols.

Quem ganhou mais pelo Brasileirão?

Vitor Silva/Botafogo



Levando em conta apenas os duelos pelo Campeonato Brasileiro, foram 65 jogos e o Botafogo também leva vantagem: 24 vitórias botafoguenses contra 23 triunfos corintianos, além de 18 empates. Já em número de gols marcados, o Timão tem a vantagem: 84 a 75.

Quem ganhou mais na Libertadores?

Dentro da Libertadores foram apenas dois confrontos, ambos válidos pela Libertadores 1996 – com o Botafogo como vigente campeão brasileiro e o Corinthians na posição de campeão da Copa do Brasil.

Em dois jogos, o Corinthians venceu uma vez, em São Paulo, e teve um empate no Rio de Janeiro.

Quem ganhou mais na Copa do Brasil?

Pela Copa do Brasil foram quatro confrontos e o histórico também é muito equilibrado. Em 200, o Botafogo venceu o Corinthians duas vezes nas oitavas de final. Já em 2008 o Corinthians venceu uma vez e perdeu na outra -- embora aquela derrota tenha garantido, nos pênaltis, vaga na final de 2008.

Quem ganhou mais no Nilton Santos?





Levando em conta apenas os duelos no Nilton Santos, foram dez encontros oficiais. Cinco vitórias botafoguenses, duas do Corinthians e três empates.

Quem leva vantagem na Arena Corinthians?

Inaugurada em 2014, a Neo Química Arena já recebeu o confronto seis vezes e o Timão está invicto. São cinco vitórias e um empate.