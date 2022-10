Qual foi o último título do Botafogo?

A GOAL destaca a última conquista do Glorioso em sua história; confira

O Botafogo vive um período difícil com relação à conquista de grandes títulos nas últimas décadas, com a última conquista considerada grande sendo o Campeonato Brasileiro de 1995. Porém, com a transformação do clube em SAF em 2022, a expectativa do torcedor é que as conquistas aconteçam novamente.

O último título conquistado pelo Glorioso foi o da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2021, quando voltou à elite do futebol brasileiro após o rebaixamento em 2020. O título foi garantido matematicamente na vitória por 1 a 0 contra o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento de Freitas, na penúltima rodada da competição. O gol do título foi marcado pelo atacante Diego Gonçalves, que permanece no elenco do Fogão atualmente.

Divulgação/Botafogo

Antes do título da Série B, o último título conquistado pelo clube havia sido o Campeonato Carioca de 2018 contra o Vasco, após vencer a disputa de pênaltis na decisão.

Na atual temporada, o Botafogo não conquistou nenhum título, e já não possui mais chances de ser campeão no Campeonato Brasileiro. Portanto, o título da Série B de 2021 segue sendo o título mais recente conquistado pelo Glorioso.