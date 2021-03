Botafogo TV vai passar o Campeonato Carioca 2021: veja o preço e jogos transmitidos

O clube é mais um a anunciar o próprio pay-per-view para transmitir o Estadual

Os direitos de transmissão do Campeonato Carioca sofreram mudanças a partir da temporada 2020 . Agora, além da transmissão em TV aberta, pela TV Record, alguns times também vão ter jogos em suas próprias plataformas de pay-per-view , como é o caso do Botafogo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O Glorioso lançou no último dia 27 de fevereiro, na Botafogo TV, os pacotes de transmissão do Carioca. A plataforma em pay-per-view conta com 60 jogos do campeonato, incluindo todos os do alvinegro, com narração e comentários. Além disso, conteúdos exclusivos e matérias de bastidores do clube também vão estar disponíveis.

"A venda e a transmissão na BotafogoTV vão marcar uma nova etapa na relação do Clube com o seu torcedor. Entre as opções disponíveis no mercado, certamente essa plataforma própria é a mais vantajosa para o Botafogo em termos de geração de receitas e na estratégia do departamento de marketing de aproximação com o botafoguense. Vamos oferecer um conteúdo de muita qualidade e contamos com a adesão maciça da torcida", disse o presidente Durcesio Mello.

Quantos custa a assinatura da Botafogo TV?

O pacote com os 60 jogos custa R$ 129,90, que podem ser pagos em até quatro parcelas. Caso o torcedor opte por comprar os jogos de forma avulsa, o valor é de R$ 59,90 por partida. As assinaturas podem ser feitas por meio do site oficial BotafogoTV.com.br e são validas apenas no Brasil.

Quem contratar a plataforma, além das transmissões, tem acesso a conteúdos exclusivos da BotafogoTV, que incluem entrevistas, imagens inéditas de bastidores, resenhas, debates, interatividade digital e muito mais. Para os sócios Sou Botafogo, a assinatura também garante até R$ 20,00 de desconto nos diversos produtos da parceria Kappa e Botafogo.

A plataforma responsável pela Botafogo TV é a TV NSports, escolhida de forma conjuta pelo Glorioso, Fluminense e Vasco, os outro times com as quais tem parceria para a transmissão dos jogos.