Sem desconto para sócio-torcedor e sem aplicativo: saiba tudo sobre a FlaTV+

Plataforma foi desenvolvida para vender o PPV do Cariocão e oferecer conteúdos exclusivos ao torcedor rubro-negro

O Flamengo começa nesta terça-feira (02) sua caminhada na temporada 2021. O Rubro-Negro estreia no Campeonato Carioca diante do Nova Iguaçu, às 21h30, em jogo válido pela primeira rodada da Taça Guanabara. A partida terá transmissão na TV Record, mas a grande novidade fica por conta da FlaTV+.

A plataforma foi desenvolvida para oferecer conteúdos exclusivos do Flamengo e vender o pay-per-view do Campeonato Carioca, que foi negociado e será transmitido em múltiplas plataformas.

A grande novidade é que quem assinar o pacote do Campeonato Carioca, no valor de R$ 129,90, terá acesso a todos os jogos da competição e não apenas às partidas do Flamengo. Também há possibilidade de comprar jogos avulsos.

Por enquanto, não há um aplicativo disponível da FlaTV+. Assim, os usuários precisarão acessar pelo navegador do dispositivo que preferir (computador, smartphones e tablets, por exemplo). Há uma expectativa de que o app fique pronto em abril.

A plataforma possibilita a utilização de duas telas simultâneas numa mesma conta.

Abaixo, confira mais informações sobre a FlaTV+

Sócio-torcedor tem desconto?

Não. Segundo o Flamengo, por questões contratuais, não é possível oferecer desconto aos sócios-torcedores do clube. O Rubro-Negro diz que "as condições comerciais precisam ser as mesmas entre todos. Mas somente comprando pela FlaTV+ é que toda a receita gerada será revertida integralmente para o futebol do Flamengo".

Quais são as formas de pagamento?

O torcedor que quiser comprar o pacote do Campeonato Carioca na FlaTV+ vai precisar ter cartão de crédito. Esta é, até o momento, a única forma de assinar a plataforma. Há a possibilidade de dividir o pagamento em até quatro vezes.

Dois jogos no mesmo horário

Como a plataforma oferece todos os jogos e não apenas os do Flamengo, se houver duas ou mais partidas ao mesmo tempo, os jogos serão transmitidos normalmente e estarão disponíveis.

Os jogos ficam "gravados"?

Sim. Para quem adquiriu o pacote do Campeonato Carioca 2021, todos os jogos estarão disponíveis para consumo sob demanda.