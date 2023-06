Botafogo-SP x Vila Nova ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (24), no Estádio Santa Cruz; veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo-SP e Vila Nova se enfrentam neste sábado (24), às 11h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 13ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

No meio da tabela, com 18 pontos, o Botafogo-SP chega pressionado em busca da vitória após três empates e uma derrota nos últimos quatro jogos disputados. Empatou com Atlético-GO, Tombense e Avaí, e perdeu para o Ituano.

"Eles (Vila Nova) vêm de dois jogos sem vitória e certamente tentarão interromper essa sequência. Como atuaremos em casa, teremos a vantagem da torcida ao nosso lado. Depois de quatro partidas, é fundamental que voltemos a vencer", afirmou o lateral-direito Vidal.

Do outro lado, o Vila Nova, que busca se manter no G-4 e soma 24 pontos, vem de empate sem gols com o Guarani e derrota para o Sport Recife por 1 a 0. Agora, Guilherme Parede destaca que a equipe tem condições de sair com os três pontos.

"É um jogo muito importante. O Botafogo-SP é muito aguerrido e vai jogar em casa. Mas já provamos que temos condições dentro e fora de casa que temos condições de fazer um grande jogo. É fazer uma grande partida e sair com os três pontos.", afirmou o atacante.

Em sete jogos disputados entre as equipes, o Vila Nova soma cinco vitórias, contra duas do Botafogo-SP. No último encontro válido pela Série B de 2019, o Botafogo-SP venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: Victor Souza; Vidal, Diogo Silva, Marcio Silva e Patrick Brey; Guilherme Madruga, Tárik, Carlos Manuel, Osman e Mantuan; Salatiel. Técnico: Adilson Batista.

Vila Nova: Dênis Júnior; Léo Duarte, Rafael Donato, Marcondes e Rodrigo Gelado; Ralf, Sousa, e Lourenço; Guilherme Parede, Neto Pessoa e Ronaldo. Técnico: Claudinei Oliveira.

Desfalques

Botafogo-SP

Felippe Soutto e Robinho estão no departamento médico, enquanto Luiz Henrique cumprirá suspensão.

Vila Nova

Eduardo Doma, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

