Botafogo-SP x Tombense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (2), pela décima rodada da Segundona; veja como acompanhar na TV e na internet

Atravessando momentos opostos, Botafogo-SP e Tombense se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 19h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela décima rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Com 16 pontos conquistados, o Botafogo-SP ocupa a sexta posição na tabela. A equipe chega motivada após uma vitória e um empate nos últimos dois jogos, e agora busca manter uma sequência de resultados positivos jogando em seu estádio.

"Em competição por pontos corridos, partida em casa é para vencer. Temos duas em sequência e o objetivo é obter seis pontos. No entanto, os adversários necessitam muito pontuar. Um deseja sair do Z4, o outro fugir dele. Serão confrontos duros e precisaremos dar tudo para vencê-los", afirmou o lateral-direito Vidal.

Já o Tombense encontra-se na zona de rebaixamento, com apenas cinco pontos. Nas últimas oito partidas, a equipe acumulou cinco derrotas e três empates. A única vitória na Série B foi conquistada contra o Ituano, por 3 a 0, na segunda rodada.

"Em cada jogo a gente vai tentando mobilizar e motivar os jogadores a acreditar que em algum momento nessa fase difícil a gente vai conseguir uma vitória e aí pode pegar uma sequência de bons resultados. O campeonato está muito equilibrado e os jogos estão sendo decididos no detalhe e a gente tem tentado trabalhar com os jogadores para aumentar o poder de concentração e melhorar nossa atitude", afirmou o técnico Marcelo Chamusca.

Há um grande equilíbrio no retrospecto história. Em seis jogos disputados entre as equipes, foram duas vitórias para cada lado, além de dois empates. No último encontro válido pela Série C de 2018, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: Victor Souza; Vidal, Carlinhos, Diogo Silva e Patrick Brey; Guilherme Madruga, Tárik, Lucas Cardoso e Robinho; Salatiel e Osman. Técnico: Adilson Batista.

Tombense: Felipe Garcia; Pedro Costa, Augusto, Roger Carvalho e Emerson Barbosa; Bruno Silva, Matheus Frizzo, Pierre e Daniel Amorim; Jáderson e Alex Sandro. Técnico: Marcelo Chamusca.

Desfalques

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Tombense

Fernandão, Keké e Kleiton estão fora.

Quando é?