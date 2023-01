Botafogo-SP x Palmeiras ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Times entram em campo nesta quinta-feira (19), pela segunda rodada do Estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo-SP e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (19), no Estádio Santa Cruz, às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming. Na GOAL, você acompanha o duelo em tempo real.

Depois de empatar com o São Bento sem gols na rodada de estreia do Paulistão, o Palmeiras, atual campeão, busca a recuperação no torneio estadual. Para o confronto em Ribeirão Preto, o técnico Abel Ferreira pode repetir a mesma equipe que entrou em campo.

Do outro lado, o Botafogo-SP, no Grupo A, venceu a Portuguesa por 2 a 0 na primeira rodada.

Em 92 jogos entre as equipes, o Palmeiras registra 56 vitórias, contra 12 do Botafogo-SP, além de 24 empates. No último encontro, válido pelo Paulista 2021, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Escalação do provável Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Jailson (Gabriel Menino), Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Dudu e Endrick.

Escalação do provável Botafogo-SP: Rafael Pascoal; Vidal, Lucas Dias, Marcel e Diogo Silva; Jean, Tárik (Guilherme), Fillipe Souto (Mantuan) e Edson Carioca (Robinho); Salatiel (Caio Dantas) e Osman.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Quando é?