Botafogo-SP x Guarani ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (3), no Estádio Santa Cruz; veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo-SP e Guarani se enfrentam na noite desta segunda-feira (3), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, a partir das 20h15 (de Brasília), pela 15ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Depois de três empates e duas derrotas, o Botafogo-SP venceu o Novorizotino por 1 a 0 na última rodada e agora busca emplacar a segunda vitória consecutiva na estreia de Chamusca sob o comando da equipe. No momento, a equipe aparece no meio da tabela, com 21 pontos.

"O próximo jogo é sempre o mais importante e esperamos contar com o apoio do torcedor nesta partida. Tem que existir uma ligação, um entrosamento, entre diretoria, jogadores, imprensa e torcida", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Guarani, com 22 pontos, busca a terceira vitória consecutiva na Série B para reduzir a diferença no G-4. Para o confronto, o técnico Umberto Louzer não sabe se poderá contar com o volante Matheus Barbosa, com dores no adutor da coxa. Caso não esteja apto, Lucas Araújo é o mais cotado para assumir a posição.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 100 jogos disputados entre as equipes, foram 35 vitórias do Guarani, contra 30 do Botafogo-SP, além de 35 empates. No último encontro válido pela fase de grupos do Paulistão 2023, o Botafogo-SP venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: Matheus Albino; Thássio, Lucas Dias, Márcio Silva e Patrick Brey; Guilherme Madruga, Mantuan e Luiz Henrique; Osman, Lucas Cardoso e Salatiel. Técnico: Chamusca.

Guarani: Pegorari; Diogo Mateus, Walber, Lucão e Mayk; Matheus Barbosa, Alvariño (Bernardo) e Isaque; Bruno José, Bruninho e Derek. Técnico: Umberto Louzer.

Desfalques

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Guarani

Matheus Bueno cumprirá suspensão.

Quando é?