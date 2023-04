Botafogo x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes estreiam na Séria A do Brasileiro 2023 neste sábado (15), no Estádio Nilton Santos; veja como acompanhar na TV

O Botafogo recebe o São Paulo na rodada de estreia do Campeonato Brasileiro 2023 neste sábado (15), a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Campeão da Taça Rio, o Botafogo vem de vitória sobre o Ypiranga por 2 a 0 no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, e agora volta as atenções para a estreia do Brasileirão. Na última temporada do torneio nacional, a equipe terminou na 11ª posição, com 53 pontos. Em 38 jogos disputados, foram 15 vitórias, oito empates e 15 derrotas.

Do outro lado, o São Paulo chega pressionado após a eliminação nas quartas de final do Paulistão para o Água Santa. Nos últimos dois jogos, venceu o Tigre por 2 a 0, na primeira rodada da Copa Sul-Americana, e empatou sem gols com o Ituano, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Vale lembrar que o Tricolor terminou o Brasileirão de 2022 em nono lugar, com 54 pontos. Foram 13 vitórias, 15 empates e 10 derrotas.

Em 105 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo registra 43 vitórias, contra 39 do Botafogo, além de 23 empates. No último encontro, válido pelo returno do Campeonato Brasileiro de 2022, o Alvinegro venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Victor Cuesta e Rafael; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Gustavo Sauer, Tiquinho Soares e Luis Henrique. Técnico: Luis Castro.

São Paulo: Rafael, Diego Costa, Arboleda e Beraldo (Alan Franco); Rafinha, Méndez, Nestor, Wellington Rato e Michel Araújo; Luciano (David) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Desfalques

Botafogo

Marçal, com desconforto muscular, é desfalque.

São Paulo

Erison, por questões contratuais (pertence ao Botafogo), está fora.

Quando é?