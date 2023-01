Botafogo x Pinheirense-PA ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes estreiam na Copa São Paulo 2023 nesta terça-feira (3); veja como acompanhar na TV

Botafogo e Pinheirense se enfrentam na manhã desta terça-feira (3), às 11h (de Brasília), em São Carlos, pela primeira rodada da Copa São Paulo 2023. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Em busca do título inédito da Copinha - a melhor colocação foi o vice-campeonato em 1971 -, o Botafogo fará a sua estreia no torneio diante do Pinheirense, do Pará, pelo Grupo 19. São Carlos e São-Carlense completam a chave.

Enquanto o último jogo oficial do Botafogo foi no dia 9 de novembro de 2022, quando venceu o Madureira na final da Copa Rio Sub-20 por 3 a 2, o Pinheirense entrou em campo pela última vez na decisão do Campeonato Paraense Sub-20. Na ocasião, foi derrotado pelo rival Remo por 3 a 2 nos pênaltis.

Jogadores inscritos do Botafogo para a Copa São Paulo 2023

Goleiros: Gabriel Toebe, Heitor e Lucas Barreto;

Laterais-direitos: Bernardo e Igor França;

Zagueiros: Alysson, Kawan, Reydson e Serafim;

Laterais-esquerdos: Jefinho e Mamute;

Volantes: Felipe Vieira, João Felipe e Peloggia;

Meias: Bernardo Valim, Brendon, Iago André e Raí;

Atacantes: Antônio Villa, Dylan Talero, Fabiano, Gilwagner, Iago Renato, Jhonnatha, Kaiky, Maranhão, Léo Pedro, Rafael Lobato, Rhuan Lucas e Sapata.

Quais são os próximos jogos do Botafogo na Copinha?

Botafogo x São Carlos - 11h (de Brasília), no dia 6 de janeiro

Botafogo x São Carlense - 11h (de Brasília), no dia 9 de janeiro

Prováveis escalações

Escalação do provável Botafogo: Gabriel Toebe; Bernardo, Kawan, Reydson e Peloggia; Jefinho, Benardo Valim e Raí; Iago André, Fabiano e Léo Pedro.

Escalação do provável Pinheirense: Gulherme Cabo; Coutinho, Marlon, Cavalini e Marcão; Guilherme Zoio, Gustavo, Wagner e Guilherme Augusto; Henrique e Marcelinho.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Pinheirense

Não há desfalques confirmados.

Quando é?