Botafogo-PB x ABC: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam neste domingo pela terceira rodada da competição nacional

Botafogo-PB e ABC entram em campo neste domingo (27), às 19h (horário de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série C 2025. O jogo acontece no Estádio Almeidão e possui transmissão ao vivo do Nosso Futebol, na TV fechada e YouTube, e do Nosso Futebol+, no streaming (veja a programação completa de futebol aqui).

Terceiro colocado com quatro pontos, o Botafogo-PB faz um bom início de campanha. Vindo de um empate sem gols fora de casa contra o Náutico, o Belo tenta aproveitar o fator casa para alcançar mais uma vitória e se manter na parte de cima da tabela.

Já o ABC ainda não venceu no campeonato. Com dois empates até aqui, o clube potiguar ocupa a 13ª colocação e vai em busca de seu primeiro triunfo mesmo jogando longe de seus domínios.

Prováveis escalações

Botafogo-PB: Michael Fracaro; Lucas Lopes, Reniê, Marcelo Augusto, Evandro; Gama, Thallyson, Gabriel Honório; Guilherme Santos, Henrique Dourado, Rodrigo Alves. Técnico: Antônio Carlos Zago

ABC: Felipe Garcia; Lucas Mota, Windson, Bruno Bispo, Lucas Sampaio; Wellington Reis, Adeílson, Carlos Eduardo; Jonatha Carlos, Wallyson, Orlando Júnior. Técnico: Evaristo Piza

Desfalques

Botafogo-PB

Se recuperando de uma lesão no adutor da coxa, Luiz Fernando é dúvida para o jogo.

ABC

No departamento médico, Manoel, Randerson e Emanuel estão indisponíveis.

Quando é?