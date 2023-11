Botafogo x Palmeiras: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (1), no Nilton Santos; veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (1), a partir das 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, na cidade do Rio de Janeiro, pela 32ª do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil, exceto Minas Gerais e Ceará), na TV fechada, e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Com um jogo a menos, o Botafogo segue na liderança do Brasileirão com 59 pontos. Na última rodada foi derrotado pelo Cuiabá por 1 a 0. Victor Sá retorna após cumprir suspensão.

Do outro lado, o Palmeiras, na vice-liderança, com 53 pontos, busca reduzir a diferença para o rival direto pelo título. Embalado com três vitórias consecutivas, o técnico Abel Ferreira terá o retorno de Zé Rafael, que cumpriu suspensão contra o Bahia.

"O Botafogo está bem. São os líderes, ainda tem uma distância considerável contra a gente, mas enquanto der matematicamente, a gente vai continuar brigando para tentar chegar neles", afirmou Piquerez.

Em 102 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 39 vitórias, contra 30 do Botafogo, além de 33 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Alvinegro venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Lúcio Flávio.

Palmeiras: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?