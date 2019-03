Botafogo oficializa Diego Souza, que agora tem passagem por 9 dos 12 grandes do país

Meia se torna o 17º jogador da história a ter atuado pelos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro

O Botafogo confirmou nesta sexta-feira (8) a contratação do meia-atacante Diego Souza, que estava no São Paulo. Apesar de ter sido artilheiro do tricolor paulista em 2018, o jogador perdeu espaço com o então técnico André Jardine e não estava nos planos de Cuca para o restante da temporada.

Quando estrear pelo Botafogo, Diego Souza se tornará o 17º jogador da história a ter atuado pelos quatro grandes clubes do futebol carioca. O meia começou sua carreira no Fluminense, em 2003, e jogou lá até 2005, quando se transferiu para o Flamengo. Ele ficou na Gávea até 2006. Em 2011 Diego Souza foi para o Vasco e ficou lá até 2012. Em 2016 ele ainda teve uma segunda passagem relâmpago pelo Fluminense.

Ele se junta ao seleto grupo de Leonardo Moura, Paulo César Caju, Afonsinho, Nielsen, Moisés, Cláudio Adão, Vítor, Júlio César, Renato Silva, Beto, Bruno Carvalho, Carlos Alberto Dias, Válber, Leandro Ávila, Léo Inácio e Leandro Eugênio.

E não é só no Rio que Diego Souza se apresentou para as maiores torcidas do país. Ele também já jogou nos dois grandes times de Minas Gerais, o Cruzeiro (2013) e o Atlético-MG (2010-11). Em São Paulo ele atuou pelo Palmeiras (2008-2010) e pelo São Paulo (2018). O atacante ainda jogou de 2007 a 2008 no Grêmio. São atuações em 9 dos 12 maiores clubes brasileiros.



Com muita rodagem no futebol nacional, Diego Souza ainda teve passagem marcante por um gigante do Nordeste, o Sport, onde ele ostentou a camisa 87 de 2014 a 2017.



Com 33 anos, será que Diego Souza faz longa carreira em General Severiano ou ainda há tempo para Santos, Corinthians e Internacional?



