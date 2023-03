Botafogo, Internacional, Santos e LA Galaxy fazem consulta por Ademir, do Atlético-MG

Galo ainda não recebeu uma proposta pela venda do atacante de 28 anos, mas avaliará possíveis ofertas

O Atlético-MG recebeu quatro consultas por Ademir no mercado da bola. Botafogo, Internacional, Santos e Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, demonstraram interesse no atacante de 28 anos, mas ainda não enviaram uma proposta formal, como soube a GOAL.

Os quatro clubes fizeram sondagem sobre a situação do atacante na Cidade do Galo e avaliam a formalização de uma proposta. Os brasileiros interessados não têm tanto recurso financeiro, mas o estrangeiro tem uma situação econômica mais confortável.

O Galo ainda não recebeu uma oferta para a venda do atleta nesta janela de transferências. Contudo, diferentemente da postura no início do ano, quando descartou uma negociação, o clube está disposto a ouvir e considerar propostas para a saída do jogador. À época, o Athletico-PR demonstrou interesse na contratação do atleta, mas as tratativas não evoluíram.

Ademir tem contrato com o Atlético-MG até 31 de dezembro de 2024. Depois de uma temporada sem muito sucesso em 2022, ele avalia a possibilidade de saída. Neste ano, ele fez seis partidas sob o comando do técnico Eduardo Coudet, somando 174 minutos em campo. No período, não deu assistências ou marcou gols.