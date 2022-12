Atlético-MG descarta saída e faz planos para Ademir em 2023

Galo não quer liberar o atacante de 27 anos no mercado da bola. Eduardo Coudet aprova a manutenção do atleta no clube em 2023

O Atlético-MG não vai liberar Ademir no atual mercado da bola, como soube a GOAL. O atacante está nos planos do departamento de futebol para a próxima temporada e ficará no clube, mesmo que haja interessados em tirá-lo da Cidade do Galo.

Internacional e São Paulo sonharam com a contratação do jogador nesta janela de transferências e cogitaram propostas. A diretoria do Galo, no entanto, descartou liberá-lo para outro clube.

Com contrato até 31 de dezembro de 2024, o jogador é elogiado por Eduardo Coudet. O treinador argentino aprova a manutenção do atacante para a próxima temporada e quer segurá-lo ao menos em 2023.

Ademir também não gostaria de deixar a Cidade do Galo em 2023. O jogador foi muito utilizado em 2022, com 61 partidas disputadas, somando 2.954 minutos em campo. No período, ele fez oito gols e deu uma assistência.