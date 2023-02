Athletico-PR cogita nova investida por Ademir, do Atlético-MG

Furacão fez proposta no início da temporada, mas o Galo vetou a saída na ocasião. Toluca, do México, e Vasco também tentaram

O Athletico-PR avalia a possibilidade de uma nova investida por Ademir, do Atlético-MG, como soube a GOAL. Os paranaenses tentaram a contratação do jogador no início da temporada, mas os mineiros vetaram a saída do atacante por decisão do técnico Eduardo Coudet.

O treinador argentino não pretende liberar o atacante de 28 anos no mercado da bola. No entanto, o Furacão mantém o interesse no atleta e cogita uma nova tentativa de contratação na atual janela de transferências.

A decisão sobre uma nova investida por Ademir ainda não foi tomada, mas a situação não está descartada na Arena da Baixada. A GOAL apurou que o caso do jogador é constantemente discutido pelo departamento de futebol do Athletico.

Embora tenha atuado por 145 minutos dos 630 possíveis — foi titular em duas das quatro partidas que disputou —, Ademir está nos planos da comissão técnica do Galo. Por isso, o clube vetou a saída neste início de temporada. O jogador não deu assistências ou fez gols nos jogos que disputou.

O atacante tem contrato com o Atlético-MG até 31 de dezembro de 2024. Ele mantém a condição de indispensável no elenco comandado por Eduardo Coudet — não à toa foi titular na partida contra o Carabobo, da Venezuela, nessa quarta-feira (22), pela estreia da Libertadores.

Além do Athletico-PR, outros dois clubes tentaram a contratação de Ademir no mercado da bola. O Toluca, do México, e o Vasco fizeram propostas pela liberação do atleta, mas não chegaram a um acordo.