Botafogo fica perto de anunciar dupla ex-Goiás no mercado da bola

O Botafogo está perto de fechar com dois reforços no mercado da bola. O clube carioca deve anunciar o volante Breno e o atacante Vinícius Lopes nos próximos dias. As tratativas caminham para um desfecho positivo. A dupla é um pedido do técnico Enderson Moreira à diretoria botafoguense, conforme apurado pela GOAL.

O comandante solicitou a chegada dos dois atletas para a próxima temporada. Ambos trabalharam com o treinador durante a sua passagem pelo Serra Dourada, no ano passado.

Campeão da Série B pelo Botafogo, o técnico está à procura de jovens atletas no mercado da bola para reforçar o elenco visando 2022.

Breno atua como volante e também na lateral direita. O atleta de 21 anos fica livre no mercado da bola e não demandará gastos ao Botafogo. A ideia é que ele seja anunciado até o início do ano seguinte.

O meio-campista fez 20 partidas pelo Goiás em 2021, todas na condição de titular. Foram 1.558 minutos em campo. Ele ainda se responsabilizou por uma assistência.

O atacante Vinícius Lopes também fica livre do contrato e poderá assinar com o Botafogo em definitivo, sem demandar taxa de transferência. O centroavante tinha proposta de renovação, mas preferiu se acertar com o Botafogo.

Revelado pelo Esmeraldino, o atacante de 20 anos fez 18 jogos pela equipe em 2021, com cinco gols marcados. Ele tinha oferta de outros clubes do Brasil, mas a proposta botafoguense foi considerada a melhor por seus representantes.

Breno e Vinícius Lopes eram considerados joias desde as divisões de base do Goiás. O clube queria a renovação da dupla, mas não obteve acordo no mercado da bola.