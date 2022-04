Botafogo fecha contratação de Tchê Tchê por R$ 5 milhões

O Botafogo correu contra o tempo e conseguiu fechar a contratação de Tchê Tchê junto ao São Paulo. O time carioca vai desembolsar R$ 5 milhões por 70% dos direitos econômicos do jogador que estava emprestado ao Atlético-MG, conforme apurado pela GOAL.

O meio-campista de 29 anos vai assinar um contrato de três temporadas com o Botafogo. A contratação de Tchê Tchê foi uma verdadeira corrida contra o tempo, tendo em vista que além da negociação, a parte burocrática precisava ser acelerada, já que a janela de transferências se encerra nesta terça.

Tchê Tchê teve que rescindir com o Atlético-MG e depois com o São Paulo para ficar livre e poder assinar o contrato com o Botafogo. O jogador vinha sendo pouco aproveitado no Galo e fez apenas sete jogos nesta temporada.

Tchê Tchê não estava nos planos de Rogério Ceni para defender o São Paulo nesta temporada. O meio-campista tinha contrato com o clube até 31 de março de 2023. A sua negociação era um desejo do departamento de futebol para reduzir o gasto com o atleta, que recebia cerca de R$ 500 mil mensais em sua passagem pelo Morumbi.

O Atlético-MG também não tinha interesse em sua permanência. Recentemente, o empresário Nick Arcuri procurou o Galo para checar sobre a possibilidade de aquisição do clube — os direitos do jogador estavam fixados em 3,5 milhões de euros (R$ 17,2 milhões na cotação atual). Os mineiros, no entanto, não pretendiam fazer o investimento. Em contrapartida, a diretoria havia dado autorização para que ele procurasse uma nova proposta. A situação foi tratada como uma forma de agradecimento aos serviços prestados na Cidade do Galo.