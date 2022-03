Botafogo faz proposta e fica perto de contratar Victor Sá

O atacante Victor Sá, ex-Wolfsburg e atualmente no Al Jazira, dos Emirados Árabes está muito perto de ser o mais novo reforço do Botafogo. A notícia da negociação foi trazida pela UOL e confirmada pela GOAL.

O clube alvinegro fez uma proposta de 2,5 milhões de dólares pelo atacante e ofereceu um contrato de três temporadas. Segundo soube a GOAL, a oferta agradou tanto os árabes quanto o próprio jogador.

A expectativa do Botafogo é conseguir fechar a contratação de Victor Sá nos próximos dias e que o jogador desembarque no Rio de Janeiro o mais rápido possível. O atacante passou pela aprovação do técnico Luis Castro, que chega ao clube depois do dia 18 de março.

Caso se confirme o negócio, Victor Sá se tornaria a segunda contratação mais cara da história do clube, atrás apenas de Maicosuel, que custou 4 milhões de euros em 2010.

Em 2021, Victor Sá esteve na mira do Flamengo, que sondou a possibilidade de ter o jogador por empréstimo. Na ocasião ele defendia o Wolfsburg, da Alemanha. Outros clubes como Grêmio e Athlético-PR também colocaram o atacante no radar, mas não avançaram nas conversas. Em seguida, ele se transferiu para o Al Jazira e disputou o Mundial de Clubes pelo time árabe.