Botafogo faz seu pior início de temporada em mais de 20 anos

Em 1996, o Glorioso iniciou o ano emplacando cinco jogos sem vitórias; em 2019, ataque é o maior dos problemas

Nenhuma vitória nas quatro primeiras rodadas, última posição no Grupo B e já eliminado da Taça Guanabara após a derrota por 1 a 0 para o Resende, quinta-feira (31). Em 12 pontos disputados neste início de 2019 o Botafogo somou apenas um e tem saldo pior apenas ao do Madureira.

É o pior início de temporada do clube em mais de 20 anos, considerando o recorte dos quatro primeiros compromissos oficiais. Em 1996, em meio à ressaca pelo título brasileiro do ano anterior – última conquista nacional do clube – o Botafogo perdeu as cinco primeiras partidas disputadas. Na primeira delas, pela extinta Copa Master da Conmebol, foi goleado por 7 a 3 pelo São Paulo.

Nem mesmo nos seus anos de rebaixamento (2002 e 2014), as primeiras impressões foram tão ruins.

O Botafogo sofreu com a diminuição do seu elenco, um grupo de jogadores com baixo nível técnico em média, na comparação com os demais times da elite nacional. Nomes importantes em 2018, como Igor Rabello (negociado com o Atlético-MG, referência na defesa e jogador que mais disputou jogos na última temporada), Rodrigo Lindoso (agora no Internacional, artilheiro do time no Brasileirão) e Jefferson (aposentado) deixaram o estádio Nilton Santos.

No time de 2019, que ainda encontra muitas dificuldades nas transições e não consegue jogar com suas linhas aproximadas, o que se tem de pior é o ataque – seguindo uma tendência que já existia desde o último ano. Rodrigo Aguirre deixou o clube sem ter feito sucesso e Kieza é, atualmente, a única esperança de gols, mas não dá profundidade ao ataque e não tem sido, desde a sua contratação, um atacante confiável. Não é garantia de gols. O diagnóstico é fácil: um time com dificuldades defensivas e que não faz gol costumeiramente vai colecionar péssimos resultados.

Em 2018, o Botafogo teve o quarto pior ataque dentre as equipes que disputavam a Serie A considerando todas as competições (68 tentos).



2019 já começa como um dos piores no quesito: só dois gols em quatro jogos - três deles contra adversários bem frágeis.

Além de não contar com nenhum centroavante confiável, o Botafogo vê na questão física outro empecilho até o momento. Algo que ficou claro na derrota por 2 a 1 para o Flamengo, melhor exibição do time até aqui: não faltou a entrega que poucas vezes ajuda a mascarar a pouca técnica, mas os atletas não tiveram pernas para aguentar o ritmo intenso – agravado pelas altas temperaturas do verão carioca. O Botafogo sente a falta de Leo Valencia na criação, mas nem o chileno é unanimidade no time por causa de sua inconstância.

Difícil imaginar o que Zé Ricardo poderá fazer para melhorar os resultados em um elenco que já inicia a temporada como um dos favoritos ao rebaixamento na Série A do Brasileirão. Nos últimos anos, essa tem sido a realidade do clube.