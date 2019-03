Botafogo: Diego Souza promete ‘identificação especial’ e gols

Diego Souza foi apresentado em clima de festa pelo Botafogo, neste sábado (09), na sede social de General Severiano. E o próprio jogador chegou prometendo assumir a responsabilidade de ser o ‘homem gol’ na equipe comandada por Zé Ricardo e mostrou-se impressionado pela recepção da torcida, que compareceu em peso para vê-lo vestir a mítica camisa 7.

Emprestado pelo São Paulo até o final do ano, Diego Souza é um dos jogadores que mais rodaram pelos principais clubes brasileiros. No Rio de Janeiro, tornou-se o 17º a vestir as camisas dos quatro grandes. Perguntado sobre isso, o meio-campista que ao longo da carreira transformou-se em meia e, agora, atacante, garantiu que o passado ficou para trás.

“Hoje não quero nem lembrar de onde joguei. Estou feliz aqui, feliz com essa chegada. Motivado para jogar meu futebol e fazer gols”, disse, citando a importância do Botafogo em sua criação por causa de sua mãe. “Este clube sempre foi muito presente na minha vida. Minha mãe é botafoguense. Hoje estou não só feliz de vestir a camisa, mas também por dar essa felicidade para a minha mãe”.

Após assinar o contrato, Diego Souza teve um contato mais próximo da torcida. Prometeu retribuir o carinho com gols e puxou a música ‘Ninguém Cala’: “A motivação é fora do normal. E podem ter certeza de que vou retribuir isso aqui dentro de campo”, disse. Em 2019, Diego Souza disputou oito jogos pelo São Paulo e fez um gol. Por estar em condições, a sua estreia não deve tardar em acontecer pelo Botafogo. A expectativa é de que o atacante seja escalado no clássico contra o Fluminense, no próximo dia 17.

Outros pontos falados por Diego Souza

Expectativa

Estou com a expectativa maravilhosa. Esse ano temos três campeonatos importantes. Expectativa ótima para uma conquista, um time que tem tudo para surpreender. Jovens jogadores de muita qualidade, treinador estudioso. Estou feliz e motivado para ajudar.

Chego para agregar, para tentar ajudar da melhor maneira possível. O time do Botafogo é bom, jovens jogadores qualificados, rápidos. Vou fazer de tudo para me adaptar o mais rapidamente possível e poder ajudá-los. Tenho certeza que vamos sair bem e jogar um bom futebol jogar de igual para igual.

Recepção da torcida (que entoou gritos em provocação a Arrascaeta e Willian Arão, ambos do Flamengo)

Diego Souza puxa o “Ninguém Cala” com a torcida do Botafogo! pic.twitter.com/D5I7joeMhs — Botafogo F.R. (@Botafogo) 9 de março de 2019

Desde quando surgiu a possibilidade de vir para o Botafogo, vejo o carinho do torcedor comigo e isso não tem preço. A redes sociais aproximam bastante. Fico feliz pelo carinho, por estar vestindo essa camisa, vou fazer de tudo, não vou medir esforços, para transformar esse carinho em gols e vitórias.

Passagem pelo São Paulo

"Ano passado foi um ano bom, fui o artilheiro do São Paulo. Em 2019 as coisas não aconteceram da melhor maneira para o São Paulo. Até porque eu não joguei muito. Todo ano da minha carreira o final é sempre muito proveitoso. Fico tranquilo porque sei do meu potencial. É um recomeço maravilhoso. Não estou aqui para provar nada, venho para agregar, ajudar, jogar meu melhor futebol e trazer alegria para a torcida. Não tem preço ver o torcedor feliz com a sua chegada. É um combustível para querer entrar em campo o mais rapidamente possível".