Botafogo x Cuiabá: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Cuiabá segue na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Buscando emplacar a segunda vitória consecutiva e visando o G-8 - está a três pontos do São Paulo, oitavo colocado -, o Botafogo recebe o Cuiabá nesta terça-feira (1), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

No meio da tabela, com 47 pontos, o Botafogo volta a campo após a vitória sobre o RB Bragantino por 2 a 1 na última rodada.

Para o confronto em casa, o técnico Luis Castro pode ter os retornos de Saravia e Lucas Fernandes.

Do outro lado, o Cuiabá, lutando contra o rebaixamento, reencontrou o caminho da vitória após quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. Atualmente, aparece na 16ª posição, com 34 pontos.

Denilson, Deyverson e Joaquim, que cumpriram suspensão na vitória sobre o Avaí na última rodada, retornam.

Em quatro jogos disputados entre as equipes, o Cuiabá registra duas vitórias, contra uma do Botafogo, além de um empate. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Cuiabá venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável BOTAFOGO: Gatito; Daniel Borges, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires e Lucas Fernandes (Sauer); Jeffinho (Victor Sá), Júnior Santos e Tiquinho Soares.

Escalação do provável CUIABÁ: Walter; João Lucas, Marllon (Joaquim), Alan Empereur e Igor Cariús; Denilson, Rafael Gava e Pepê; Felipe Marques, André Luís e Deyverson.

Desfalques

Botafogo

Danilo Barbosa e Eduardo, lesionados, estão fora do jogo.

Cuiabá

Camilo, Kelvin Osorio, Sidcley e Uendel, são desfalques certos do Cuiabá.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Botafogo é favorito contra o Cuiabá nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,87 na vitória do Alvinegro, $ 3,30 no empate e $ 4,10 caso o Cuiabá vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,20 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,60 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar no time que vai balançar as redes primeiro. Neste caso, paga-se $ 1,65 para o Botafogo, e $ 2,65 para o Cuiabá.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

Flickr Botafogo

• Data: terça-feira, 1 de outubro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Estádio Nilton Santos – Rio de Janeiro, RJ

• Arbitragem: JEAN PIERRE GONÇALVES (árbitro), MARCELO CARVALHO e LEIRSON PENG (assistentes), FELIPE DA SILVA (quarto árbitro) e RODRIGO GUARIZO (AVAR)