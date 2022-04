O Botafogo corre contra o tempo para fechar a contratação de Tchê-Tchê, emprestado ao Atlético-MG junto ao São Paulo. O time carioca deseja ter o meio-campista em definitivo e acerta os últimos detalhes para tentar anunciar o jogador nesta terça-feira (12), quando encerra a janela de transferências.

O volante perdeu espaço no Atlético-MG, que conta com a chegada de Otávio, bastante utilizado pelo Turco. O São Paulo também não deseja aproveitar o jogador e deu o "ok" ao Botafogo para fechar a negociação. A informação foi trazida primeiramente pelo SBT e confirmada pela GOAL.

Além de agilizar a papelada por Tchê-Tchê, o Botafogo também corre contra o tempo para fechar com o meia Lucas Fernandes e o atacante Gustavo Sauer. Só nesses últimos dias de janela, o time carioca fez proposta para mais de 10 jogadores, Mosquito, do Corinthians foi um deles, mas o time paulista recusou. Assim como o São Paulo, que também rejeitou a oferta por Igor Gomes.

Aos 29 anos, Tchê-Tchê chegou ao Atlético-MG no início de 2021, a pedido do técnico Cuca. O meio-campista teve um bom início pelo Galo, mas depois caiu de rendimento. O jogador, que pertence ao São Paulo, também passou por Dinamo de Kiev, Palmeiras e Audax.