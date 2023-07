Botafogo x Coritiba ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (30), no Nilton Santos; veja como acompanhar na TV e na internet

O Botafogo recebe o Coritiba na tarde deste domingo (30), às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, na cidade do Rio de Janeiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Paraná, Amapá, Acre, Amazonas, Maranhão, Roraima, Rondônia, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Espírito Santo. Rio Grande do Sul e a cidade de Juiz de Fora-MG), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada, com narração de Gustavo Villani e os comentários de Ana Thaís Matos e Roger Flores (veja a programação completa aqui).

Na liderança isolada com 40 pontos conquistados, o Botafogo vem de empate com o Santos por 2 a 2 na última rodada após seis vitórias consecutivas no Brasileirão. Para o confronto, o técnico Bruno Lage terá o retorno de Eduardo, recuperado de uma lesão no ouvido direito.

Do outro lado, o Coritiba segue a luta contra o rebaixamento. Com 14 pontos, o Coxa vem de três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos.

Em 53 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo soma 22 vitórias, contra 17 do Coritiba, além de 14 empates. No mais recente confronto válido pelo Brasileirão de 2022, o Botafogo saiu vitorioso ao derrotar o Coritiba por 2 a 0.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Philipe Sampaio (Danilo Barbosa), Cuesta, Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares, Victor Sá. Técnico: Bruno Lage.

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Kuscevic, Henrique e Jamerson; Andrey, Matheus Bianqui e Bruno Gomes; Robson, Marcelino Moreno e Diogo. Técnico: Thiago Kosloski.

Desfalques

Botafogo

Adryelson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, com lesão no ombro direito, são desfalques.

Coritiba

Alef Manga, investigado pela Operação Penalidade Máxima, segue afastado do clube, enquanto William Farias, Thiago Dombrovski e Boschillia, lesionados, estão fora.

Quando é?