Botafogo comemora convocação de podólogo e vira meme

Após a repercussão negativa por parte de alguns torcedores, o clube se defendeu: “orgulho de sua equipe de profissionais”

Em péssima fase no , onde pela primeira vez desde 2014 deverá ficar de fora das semifinais, o movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (20), causando risos e revoltas entre parte de seus torcedores.

Tudo isso por causa de um post nas redes sociais do clube, comemorando a convocação do podólogo do clube, Bruno Gallart, para a sub-17. A resposta de parte da torcida foi negativa, dizendo que o post dá margens para chacotas especialmente dos rivais.

De fato, não faltou brincadeiras com o anúncio do Glorioso. Até mesmo torcedores alvinegros entraram na brincadeira, fazendo montagens do podólogo pintado no muro dos ídolos localizado na frente da sede social, de General Severiano, e como bandeira nos estádios.

Em resposta aos torcedores revoltados com o post, o Botafogo relembrou através de seu Twitter, outros comemorações pelo êxito de profissionais que atuam nos bastidores do clube: “O Botafogo dispõe de um imenso orgulho de sua equipe de profissionais e possui a metodologia de sempre valorizá-los em seus canais de comunicação. Sendo assim, uma convocação para representar o Alvinegro na Seleção Brasileira será sempre importante para o Glorioso”, afirmou em mensagem.

“A Podologia, assim como diversas outras áreas do clube, tem uma grande importância dentro do processo de prevenção e tratamento de lesões. Profissionais reconhecidos são o retrato de um Botafogo forte!”.