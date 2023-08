Botafogo x Bahia: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (27), pela 21ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Líder isolado, o Botafogo recebe o Bahia na tarde deste domingo (27), no Nilton Santos, na cidade do Rio de Janeiro, às 16h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Acre, Distrito Federal e Juiz de Fora), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view, com narração de Luis Roberto e os comentários de Pedrinho e Roger Flores (veja a programação completa aqui).

Após o empate com o Defensa y Justicia por 1 a 1 pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, o Botafogo volta as atenções para a disputa do Brasileirão. Na liderança isolada, com 48 pontos, o Alvinegro empatou com o São Paulo sem gols na última rodada.

Depois de poupar os seus principais jogadores no meio da semana, o técnico Bruno Lage poderá optar pela entrada de Hugo no lugar de Marçal, que está lesionado.

Do outro lado, o Bahia, lutando contra o rebaixamento, registra 21 pontos, e vem de goleada aplicada sobre o RB Bragantino por 4 a 0. No Brasileirão, soma cinco vitórias, seis empates e nove derrotas. Um aproveitamento de 35%.

"Sentimento muito bom, é um jogo muito importante para a gente. O segundo jogo do segundo turno, contra o líder, que está bastante motivado e que vai ter a casa lotada. A gente espera, com muito trabalho e com muito empenho, conseguir o que ninguém fez lá", afirmou Kanu.

Em 53 jogos disputados entre as equipes, o Bahia soma 20 vitórias, contra 16 do Botafogo, além de 17 empates. No mais recente confronto, válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Alvinegro venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Botafogo: Perri, Di Placido, Adryelson, Cistor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Lucas Fernandes, Gustavo Sauer, Victor Sá e Eduardo (Diego Costa). Técnico: Bruno Lage.

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Candido; Rezende, Thaciano, Cauly, Ademir, Vinicius Mingotti (Everaldo) e Rafael Leão. Técnico: Renato Paiva.

Desfalques

Botafogo

Marçal, com lesão muscular na panturrilha esquerda, segue fora.Tiquinho Soares está no departamento médico.

Bahia

André, lesionado, está fora.

