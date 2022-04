Botafogo avança em renovação por Kanu e discute comissão e luvas

O Botafogo avançou nas tratativas para renovar o contrato do zagueiro Kanu, que tem compromisso até 31 de dezembro de 2022. A única pendência é a forma de pagamento de luvas e de comissão para o empresário do jogador.

As tratativas, inicialmente, eram para um acordo até dezembro de 2026. As partes, contudo, reformularam o negócio e estão perto de um consenso para que ele assine até o fim de 2025.

O que impede o anúncio imediato do negócio é a forma de pagamento de comissão e luvas ao atleta, conforme apurado pela GOAL. A gestão de John Textor pretende pagar os valores diluídos no contrato até dezembro de 2025. O atleta e seus representantes, contudo, querem um período menor para o pagamento da quantia.

Mais artigos abaixo

A definição sobre multa rescisória para o exterior ocorrerá ao fim da discussão sobre a forma de pagamento de comissão e luvas. Os salários já foram acertados entre as partes.

A última renovação contratual de Kanu ocorreu em abril de 2020. Na ocasião, o atleta, revelado em General Severiano, firmou compromisso até o fim de 2022. Ele deve prorrogar o vínculo empregatício em breve.

Considerado titular de Luís Castro, técnico português que assumiu o Botafogo no início do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Kanu soma 16 partidas em 2022, com quatro gols marcados.