Botafogo atrasa pagamentos de jogadores e comissão técnica

Clube também tem pendências com agentes que atuam no mercado da bola

Mesmo com investimentos milionários da SAF, o Botafogo continua enfrentando problemas nos pagamentos. O clube ainda não quitou as férias, décimo terceiro e boa parte da premiação oferecida aos atletas e comissão técnica. Além disso, há pendências com comissões de empresários.

Segundo uma fonte da GOAL ligada ao Botafogo, os atrasos não são por conta de problemas financeiros e sim fluxo de caixa. Esta não é a primeira vez que ocorre. No mês passado, o lateral-esquerdo Marçal, revelou em entrevista ao canal do jornalista Thiago Franklin, que o clube tinha algumas pendências financeiras com o elenco.

Ainda segundo soube a GOAL, além dos atrasos nos pagamentos, a falta de estrutura vem incomodando os funcionários do clube. Desde que John Textor assumiu o comando da SAF do Botafogo, houve pouquíssimas mudanças no patamar estrutural do dia a dia de trabalho do futebol.

Nesta semana, o Lyon anunciou um acordo de aquisição do clube pelo grupo de John Textor. O magnata americano desembolsou algo em torno dos 800 milhões de euros por 77,49%.