Botafogo x Atlético-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (7), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Botafogo e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (7), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, na cidade do Rio de Janeiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Depois do empate sem gols com a LDU de Quito na Copa Sul-Americana, o Botafogo volta a sua atenção para a disputa do Brasileirão buscando manter o aproveitamento de 100%. Com nove pontos, a equipe venceu o São Paulo (2 a 1), o Bahia (2 a 1) e o Flamengo (3 a 2) nas três primeiras rodadas.

"É um jogo difícil. O Atlético-MG tem um excelente time, ganharam o último jogo e isso dá um pouco mais de confiança pra eles. Mas a gente sabe o que tem que fazer, não há peso. Cada jogo é um jogo, e a gente sabe dos nossos objetivos, queremos nos manter lá em cima e temos que ganhar o jogo. Então, é encarar como mais um jogo de dificuldade grande e tentar ultrapassar isso para que a gente consiga esses três pontos em casa.", afirmou o lateral Marçal.

Já o Atlético-MG chega embalado com a vitória sobre o Alianza Lima por 2 a 0 na última rodada da Copa Libertadores. No Brasileirão, a equipe aparece no meio da tabela com quatro pontos. Até aqui, soma uma vitória, um empate e uma derrota. Aproveitamento de 44%.

Em 80 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo soma 34 vitórias, contra 26 do Atlético-MG, além de 20 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Brasileirão de 2022, o Alvinegro venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas (Lucas Fernandes), Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Luis Castro.

Atlético-MG: Everson; Mariano, Lemos (Fuchs), Jemerson e Rubens; Otávio, Zaracho e Igor Gomes; Paulinho (Patrick), Hulk e Hyoran (Pavón). Técnico: Eduardo Coudet.

Desfalques

Botafogo

Rafael, suspenso, Kayke, em transição física, e Patrick de Paula e Danilo Barbosa, lesionados, estão fora do jogo.

Atlético-MG

Guilherme Arana e Igor Rabelo, em recondicionamento físico, seguem como desfalques, assim como Pedrinho, Saravia, Allan e Alan Kardec, machucados.

Quando é?