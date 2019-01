Botafogo apresenta Erik e anuncia renovação de Zé Ricardo

O Glorioso deu boas notícias para o seu torcedor após a estreia com derrota no Campeonato Carioca

Após a estreia com derrota por 3 a 1 para a Cabofriense, o torcedor do Botafogo ganhou motivos para comemorar nesta terça-feira (22). Afinal de contas, o clube apresentou o meia-atacante Erik, destaque do Glorioso na reta final do Brasileirão 2018 e que volta a ser emprestado pelo Palmeiras, além de ter anunciado a renovação contratual do técnico Zé Ricardo até o final do ano.

“Estou muito feliz por estar retornando para a minha casa, lugar que me sinto muito bem. Vim com a camisa que usei na última partida, na despedida do Jefferson. Foi muito especial, prometi que voltaria um dia e hoje estou de volta”, afirmou o jogador, que fez cinco gols e quatro assistências, ajudando a equipe a fugir de vez da ameaça do rebaixamento no Brasileirão de 2018.

Erik assinou um novo contrato de empréstimo até o final da temporada. Identificado com o Botafogo, clube pelo qual o seu pai torce, Erik falou também sobre o peso do carinho da torcida na hora de insistir para o Palmeiras lhe emprestar para o Alvinegro: “É muito importante falar sobre isso. Sempre procuro olhar para frente, mas o passado foi importante para estar aqui hoje. O apoio e carinho do torcedor foi diferente. O torcedor na rua me tratou de forma muito especial, o que foi fundamental para o meu retorno. Tenho metas, mas o mais importante é ajudar meus companheiros”.

ZÉ RICARDO RENOVA

RENOVOU! Botafogo e Zé Ricardo estendem contrato! Agora o vínculo do treinador vai até 31/12/2019! Estamos juntos, Zé! #VamosFOGO ⭐️



Vitor Silva / SS Press / BFR pic.twitter.com/vWNB4oFcFO — Botafogo F.R. (@Botafogo) 22 de janeiro de 2019

Outra boa notícia, dada horas depois da entrevista de Erik, foi a renovação de Zé Ricardo. O treinador tinha vínculo até abril de 2018. O novo contrato agora vai até o final do ano.