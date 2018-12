Botafogo anuncia contratações de Cavalieri e Ferrareis

Goleiro e meia, emprestado pelo Internacional, assinaram contrato de um ano com o Alvinegro

O Botafogo anunciou oficialmente no início da tarde desta quinta-feira (20) as contratações dos seus dois primeiros reforços para 2019.O goleiro Diego Cavalieri e o meia Ferrareis.

Cavalieri, de 36 anos, estava livre no mercado após ter ficado até o meio do ano no Crystal Palace, da Inglaterra. Ele chega para ser o substituto imediato de Gatito Fernández, que costuma ser convocado para a seleção paraguaia.

Já Ferrareis, de 22 anos, emprestado pelo Internacional, se destacou na última Série B pelo Figueirense. O meia chega para disputar posição com Leo Valência, Marcos Vinícius e Leandrinho.