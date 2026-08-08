Bosz perde a paciência: "Para com isso... Acho tão estranho o que você está dizendo agora"

Peter Bosz reagiu de forma irritada às perguntas sobre suas escolhas táticas após o decepcionante empate do PSV com o Fortuna Sittard. A equipe de Eindhoven se recuperou de uma desvantagem de 0 a 1 para virar para 2 a 1, mas acabou levando o 2 a 2 aos 92 minutos, com uma bela finalização de Édouard Michut.

Bosz estava longe de ficar satisfeito com a atuação de sua equipe após a partida. "Isso não foi como gostamos de ver", disse o treinador à ESPN, a Wouter Bouwman. Segundo Bosz, isso se deveu inteiramente ao próprio PSV: "Sabíamos de antemão exatamente o que eles fariam. Eles iam ficar todos postados à frente da área, e você precisa conseguir jogar por ali. Não fizemos isso bem, porque criamos poucas chances."

Bosz também considera a palavra "desleixado" branda demais para o jogo de sua equipe. "Eu substituiria a palavra desleixado por ruim", afirmou com clareza. O PSV teve muita posse de bola antes do intervalo, mas foi para o vestiário em desvantagem por 0 a 1 após um recuo suave demais de Ryan Flamingo.

Em seguida, Bouwman questiona Bosz longamente sobre a ocupação de espaços modificada com a qual o PSV havia começado a partida. O treinador insiste que a escolha funcionou bem. "Nós colocamos algo em resposta que talvez seja muito ousado, mas que, na minha opinião, funcionou muito bem, porque eles mesmos não criaram chances. Fomos nós que demos isso a eles no primeiro tempo."

Quando o repórter quer saber se a outra forma de jogar pode ter causado confusão em seus jogadores, Bosz rejeita essa ideia. "Se tudo correu bem, não, porque isso é exatamente o que explicamos e o que treinamos." Mesmo depois, ele não mudaria suas escolhas: "Não vou montar de outra forma porque agora não vencemos este jogo. Isso seria ridículo. Isso, sim, seria falar com base no resultado."

Na sequência, Bouwman afirma que não apenas o resultado, mas também o panorama da partida e os erros cometidos poderiam dar motivo para olhar para a ocupação de espaços. Bosz reage de forma cada vez mais exaltada. "Se você cabeceia uma bola desse jeito para trás, ou se você, como o Ruben, joga uma bola duas vezes pelo meio... Isso não tem nada a ver com sistema ou qualquer coisa do tipo, tem? Você concorda comigo nisso, imagino?"

Bouwman responde que esse tipo de situação talvez possa, sim, ter a ver com uma ocupação de espaços diferente. Então Bosz perde a paciência. "Para com isso. Acho tão estranho o que você está dizendo agora, falo isso muito sério. Entendo que você queira um debate comigo, mas isso não tem nada a ver com um sistema. Não."