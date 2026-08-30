Peter Bosz saiu em defesa do colega Anthony Correia após a vitória arrasadora do PSV sobre o FC Utrecht. O técnico do time de Eindhoven ouviu seu colega ser questionado sobre sua posição depois da derrota por 6 a 1 e demonstrou pouca compreensão com isso.

“Eu estava aqui esperando um pouco e ouvi você fazer uma pergunta ao meu colega: ‘Você ainda está firme no cargo?’, algo nessa linha”, disse Bosz à ESPN, em conversa com o repórter Leo Oldenburger. “Aí eu penso: gente, vamos lá! Estamos só na quarta rodada e esse rapaz tem qualidade.”

Correia está sob pressão no Utrecht após o início decepcionante de temporada, em que o clube de Utrecht somou apenas um ponto em quatro partidas. Bosz, por outro lado, destacou justamente o trabalho que o treinador fez anteriormente no Telstar. “Ele levou o Telstar ao acesso e conseguiu mantê-lo na Eredivisie. Você é jornalista, então provavelmente precisa fazer esse tipo de pergunta, mas aí eu penso: meu Deus.”

Segundo Bosz, o Utrecht não deve começar a duvidar do caminho escolhido após alguns maus resultados. “Contrataram esse homem de forma totalmente consciente e o deixaram ajudar a montar o elenco e a definir a maneira de jogar. Felizmente, não ouço isso do próprio Utrecht, mas que as pessoas estejam pensando se não deveriam se despedir dele...”

Mais tarde, durante sua entrevista coletiva, Bosz deixou claro que considerou até ‘risíveis’ algumas perguntas sobre a pressão crescente sobre Correia. “Estamos só na quarta rodada”, enfatizou o técnico do PSV, que sabe por experiência própria o quanto esse tipo de discussão pode ser desagradável.

“Digo isso porque também já passei por isso muitas vezes e sei o quanto é desagradável”, prosseguiu Bosz à ESPN. “Você fica com uma sensação horrível porque perdeu e ainda precisa responder a esse tipo de pergunta. Eu sempre detestei isso. Não é justo. Deem tempo a esse homem.”

Sobre a atuação da própria equipe, Bosz foi naturalmente bem mais positivo. O PSV chegou a sair atrás no placar em Galgenwaard, com 1 a 0 para o adversário após gol de Artem Stepanov, mas virou o jogo ainda no primeiro tempo com Ruben van Bommel e Guus Til. “Achei que já estávamos jogando bem no primeiro tempo. Nessas horas, os adversários ainda estão mais inteiros fisicamente e conseguem segurar um pouco mais facilmente, mas você sabe que, em determinado momento, os espaços vão aumentar.”

Esses espaços foram aproveitados sem piedade depois do intervalo, e o PSV ampliou para 6 a 1 com gols de Mauro Júnior, Sven Mijnans, Til e Sergiño Dest. “Nós queremos criar nossas chances jogando futebol. Então, às vezes, você precisa, como costumamos dizer, jogar o adversário para fora do jogo. Acho que fizemos isso”, concluiu Bosz.