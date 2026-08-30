Bosz bate o martelo sobre vaga de titular de Geertruida no PSV

O PSV visita o FC Utrecht na tarde de domingo. Peter Bosz ainda não dá a Lutsharel Geertruida sua estreia como titular pelos visitantes, como mostra a escalação. Abaixo, é possível ver os onze nomes da equipe de Eindhoven.

Sergiño Dest começa como lateral-direito em Utrecht, com Mauro Júnior ganhando uma vaga como titular pelo lado esquerdo. Armando Obispo terá Ryan Flamingo ao seu lado no miolo da defesa, o que faz com que Geertruida comece novamente no banco.

Guus Til, Kodai Sano e Noah Fernandez formam, também contra o Utrecht, o meio-campo do atual campeão holandês. Reforço da janela de verão, Sven Mijnans terá, portanto, de ser paciente e torcer por uma entrada no decorrer da partida.

Ruben van Bommel, em grande forma contra o FC Groningen, ocupa a ponta esquerda no ataque. Ivan Perisic será o garçom pela direita, com Ricardo Pepi como referência no time de Bosz.

Escalação do FC Utrecht: Barkas; Horemans, Ogidi Nwankwo, Didden; Vesterlund, De Wit, Van den Berg, Zagre; Alarcón, Min, Cathline

Escalação do PSV: Kovar; Dest, Obispo, Flamingo, Mauro Júnior; Til, Sano, Fernandez; Van Bommel, Pepi, Perisic.