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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Bosic explode contra seus críticos: somos sempre os melhores e estou orgulhoso dos jogadores

Al-Ahli x Pakhtakor Tashkent
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O treinador holandês falou após o empate com o Pakhtakor

O holandês Marino Pusic, técnico do Al-Ahli, respondeu às críticas que vem recebendo no último período, e que continuaram após seu recente tropeço na Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O Al-Ahli empatou com o Bunyodkor uzbeque pelo placar de 1 a 1, na partida que reuniu as duas equipes, na noite de segunda-feira, no estádio Al-Inma em Jidá, pela primeira rodada da fase de liga do torneio asiático.

Apesar de o Al-Ahli ter estado perto da derrota, marcando o gol de empate nos acréscimos, o treinador holandês afirmou que sua equipe foi sempre a melhor, em declarações na coletiva de imprensa após a partida, reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat".

Pusic disse a esse respeito: "O que dizer sobre esta partida? Um jogo de um só lado, criamos muitas chances e nos faltou marcar".

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E acrescentou: "Finalizamos mais de 20 vezes, mas não tivemos sucesso em marcar. Minha equipe merece elogios, especialmente depois de eu ter poupado vários jogadores".

E concluiu: "Reafirmo que em cada partida somos o melhor lado e temos total controle do andamento do jogo. Estou orgulhoso dos jogadores e do desempenho apresentado. Vamos pensar nos próximos compromissos e virar a página desta partida com o seu encerramento".

O que foi confirmado por Firas Al-Buraikan, atacante do Al-Ahli, ao dizer: "Foi um jogo de um só lado, e este não é o nosso time. Estamos nos preparando para o jogo contra o Sundowns e, como o treinador mencionou, hoje demos tudo, mas não tivemos sucesso, e voltaremos mais fortes, se Deus quiser".

Vale lembrar que o Al-Ahli se prepara para enfrentar o Mamelodi Sundowns sul-africano, no próximo sábado, pelo título da Copa da África, Ásia e Pacífico.

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