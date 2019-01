Boselli deverá ser titular do Corinthians contra o RB Brasil

O atacante argentino treinou entre os titulares nesta terça-feira

Mauro Boselli vai estrear como titular do Corinthians nesta quarta-feira (30), contra o RB Brasil, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

O atacante argentino, principal contratação do Timão para a temporada, fez a sua estreia no último sábado (26), na vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta. Na ocasião, Boselli saiu do banco de reservas no segundo tempo e não teve muitas chances contra a Macaca.

Nesta terça-feira (29), o atacante treinou como referência no ataque entre os titulares, enquanto Gustavo, o Gustagol, foi para os reservas. Outra novidade na equipe de Fabio Carille deverá ser a estreia do zagueiro Manoel, contratado junto ao Cruzeiro.