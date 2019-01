Boselli mostra entender o que é um Derby: "É vida ou morte"

Corinthians e Palmeiras se enfrentarão neste sábado (2), às 17h (de Brasília), no Allianz Parque

Mauro Boselli fez no último fim de semana sua estreia com a camisa do Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta. Na próxima quarta-feira (30), o argentino deverá ficar novamente no banco de reservas contra o Red Bull Brasil. Depois, o Timão terá pela frente o clássico contra o Palmeiras, sábado (2), no Allianz Parque. E, mesmo com pouco tempo de casa, o camisa 17 já mostrou saber o que significa um Derby.

“O que sei é que é vida ou morte. No México eu havia perdido um pouco isso, não tinha nenhuma equipe com uma rivalidade esportiva. Isso é muito bom, esperamos jogar essa partida e dar alegria à nossa torcida. Sabemos que não define nada, mas é importantíssimo”, afirmou em entrevista à ESPN

“Fui formado no Boca, que tem uma grande torcida e é muito parecido com aqui. Ter essa pressão nesse primeiro momento mostra isso. O Corinthians é um clube de tamanho impressionante”, completou.



(Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Boselli também falou sobre a disputa acirrada por uma vaga no time titular e disse ver como possível atuar ao lado de Gustavo na frente.

“Realmente é uma decisão que quem tem que tomar é Fábio (Carille). Ele sabe minha posição, condição, tem o Gustavo que também é um grande jogador… O treinador tem grandes jogadores, estou aqui para ajudar”, ressaltou.

“Só sei que podemos jogar com dois centroavantes tranquilamente. Você cria mais presença no ataque e o gol (contra a Ponte) saiu dessa forma, entrei por trás e abri espaço para Gustavo”, finalizou.