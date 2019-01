Boselli já está em São Paulo para acertar com Corinthians

Atacante ainda retornará ao México para resolver problemas particulares

O atacante Mauro Boselli chegou em São Paulo na última quinta-feira (3) para selar o acordo com o Corinthians após rescindir o vínculo com o León, do México.

Boselli revelou conhecer o alvinegro paulista por conta de outros jogadores da Argentina que vestiram a camisa do time de Itaquera.

"É um time que já teve jogadores como Carlitos Tevez, Mascherano. É um grande clube não só no Brasil, mas na América do Sul. É um orgulho vestir essa camiseta", admitiu o centroavante.

O argentino ainda revelou não precisar de cuidados especiais em relação ao estado físico, já que fez a pré-temporada no antigo clube.

"Eu estava fazendo a pré-temporda com o León. Estou bem fisicamente. Mas primeiro espero passar nos exames médicos e depois ficar à disposição da equipe", confirmou.

Por fim, ele explicou que não ficará no Brasil em definitivo por conta de questões particulares para resolver no México.

"Há um monte de coisas para solucionar. Tenho um problema familiar grande com minha esposa. Tenho uns dias aqui para deixar tudo certo. Volto ao México para acertar as coisas e depois venho para cá para me colocar às ordens do treinador", concluiu Boselli.

Especula-se que o atacante assinará contrato válido por dois anos com a agremiação treinada por Fabio Carille. O jogador de 33 anos estava no clube mexicano desde julho de 2013, onde chegou a ser capitão e uma das referências técnicas.