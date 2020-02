Boschilia e Marcos Guilherme personificam noite perfeita de Coudet no Inter

Os colorados bateram a Universidad de Chile por 2 a 0 e seguem vivos na Libertadores

O dominou a Universidad de de uma forma como o torcedor colorado não via há muito tempo: o time tomou para si a bola, apertou o adversário do início ao fim e a vitória por 2 a 0 bastou para levar os gaúchos adiante para a próxima fase da Libertadores.

A noite desta terça-feira (11) foi perfeita para o técnico Eduardo Coudet, que no empate sem gols no duelo de ida conviveu com críticas por parte da torcida pela escalação do meio-campo. Pois o comandante repetiu a mesma opção: Musto protegendo a zaga, com Edenílson, Lindoso e Patrick completando o meio-campo mais adiantados.

Os donos da casa já eram melhores, mas uma lesão sofrida por Patrick forçou Coudet a mudar o time. Gabriel Boschilia entrou e mudou o jogo: aos 43 minutos, roubou a bola, aproveitando desatenção na defesa adversária, entrou na área e finalizou para o fundo das redes.

Já no segundo tempo, Coudet sacou D’Alessandro (que passou a ser o argentino com mais jogos em Libertadores) e colocou Marcos Guilherme. O atacante deu velocidade e, quando o Inter começava a demonstrar certo nervosismo por não estar aproveitando as boas chances, fez um golaço: roubou a bola no meio-campo, disparou em rapidez, driblou adversários e, com o gol aberto em sua frente, bateu com segurança.

A equipe gaúcha agora espera ou Macará para saber quem será o oponente na última fase da Pré-Libertadores.