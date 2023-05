Borussia Dortmund x Mönchengladbach ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Bundesliga

Equipes se enfrentam neste sábado (13), pela 32ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

Borussia Dortmund e Mönchengladbach se enfrentam na tarde deste sábado (13), a partir das 13h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park, pela 32ª rodada da Bundesliga. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do OneFootball, no streaming.

Atual vice-líder da competição com 64 pontos, o Borussia Dortmund segue vivo na briga pelo título, apenas um ponto atrás do Bayern de Munique. A equipe ainda tem chances de ser campeã, mas depende de um tropeço do Bayern.

Um pouco mais abaixo na tabela, o Borussia Mönchengladbach ocupa a 10ª posição com 39 pontos e não tem mais grandes aspirações dentro da competição. Na última rodada, jogando dentro de casa, o time venceu o Bochum por 2 a 0.

Em 118 jogos disputados entre as equipes, o Borussia Dortmund soma 51 vitórias, contra 35 do Mönchengladbach, além de 32 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Bundesliga 2022/23, o Borussia Mönchengladbach venceu por 4 a 2.

Prováveis escalações

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Guerreiro; Bellingham, Emre Can e Julian Brandt; Malen, Haller e Adeyemi. Técnico: Edin Terzic.

Mönchengladbach: Omlin; Lainer, Friedrich, Elvedi e Bensebaini; Weigl e Kone; Neuhaus, Hofmann e Ngoumou; Plea. Técnico: Daniel Farke.

Desfalques

Borussia Dortmund

Sem desfalques confirmados.

Mönchengladbach

Sem desfalques confirmados.

Quando é?