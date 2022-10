Borussia Dortmund 0 x 0 Manchester City: vaias, pênalti perdido e equipes classificadas

Times passam a última meia hora de partida fazendo o tempo passar, sob vaias da torcida presente no estádio

Em um empate sem gols no Signal Iduna Park, o Borussia Dortmund garantiu sua vaga na segunda fase da Champions League, após tirar um ponto do Manchester City. Os dois times estão classificadas para as oitavas de final, abrindo o caminho do Sevilla para a Europa League mais uma vez.

No primeiro tempo, o Borussia Dortmund dominou a partida jogando de forma confortável em casa. Com boas chances de Youssoufa Moukoko e Karim Adeyemi, o time conseguiu oportunidades de finalização, mas não não conseguiu converter. No geral, o início da partida foi favorável aos mandantes, incomodando mais do que a equipe do Manchester City.

No intervalo, Pep Guardiola fez alterações em seu time, que não agradava em campo. Com poucas ameaças à meta do goleiro Kobel, o treinador espanhol tirou Haaland e João Cancelo, colocando Manuel Akanji e Bernardo Silva em campo. O roteiro do segundo tempo foi parecido com o da etapa inicial.

O City manteve a posse de bola, o que claramente incomodou a equipe do Dortmund. Apesar de muito criar, as chances de finalização não foram tão perigosas. A melhor oportunidade da equipe inglesa foi aos 57 minutos de jogo, em um pênalti cometido por Emre Can.

Na cobrança da penalidade, Riyad Mahrez perdeu seu segundo pênalti seguido na temporada, contando com uma grande defesa de Kobel, que pulou para o lado certo: à sua direita. Após a defesa, o goleiro ainda espalmou a bola e a colocou longe de qualquer perigo.

O Manchester City já estava classificado antes da partida e, com o empate, segue na liderança, agora com 11 pontos. O Borussia Dortmund, com o resultado, se classificou para as oitavas de final. Apesar de ainda poder terminar empatado com o Sevilla em pontos, os Aurinegros levam a vantagem no confronto direto.

Borussia e City voltam a campo pela Champions League na próxima semana, pela última rodada da fase de grupos do torneio. Na quarta-feira, os ingleses encaram o Sevilla, em casa, enquanto os alemães têm compromisso com o Copenhague, fora de casa.